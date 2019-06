Prince: i video più belli per ricordarlo nell'anniversario della sua nascita

Prince era nato il 7 giugno 1958. L'artista è scomparso il 21 aprile del 2016 per un'overdose accidentale causata da un potente antidolorifico a base di oppiacei. Per ricordarlo, vi facciamo vedere i video più belli che lo vedono protagonista. Momenti davvero emozionanti, in cui Prince si produce in performance uniche.

Super Bowl Halftime Show - 2007

Nel 2007 Prince si esibisce in un memorabile show (a detta dei critici il migliore della storia) durante l'intervallo del Superbowl. L'artista esegue un medley di “Proud Mary,” “All Along The Watchtower”, “Best Of You" e “Purple Rain”.

Welcome 2 Tour, Madison Square Garden, "Crazy", con Cee Lo Green - 2011

Un emozionante duetto con Cee Lo, nel 2011, al Madison Square Garden di New York

"Creep" - Prince, Coachella - 2008

Al Festival di Coachella Prince esegue una cover da brividi di "Creep"dei Radiohead

Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony - 2004

Un supergruppo (Tom Petty e Jeff Lynne) Steve Winwood, Dhani Harrison e Prince per un indimenticabile omaggio a George Harrison con “While My Guitar Gently Weeps”. Prince esegue un assolo che incanta e ipnotizza la platea.

Stevie Wonder e Prince a Paris Bercy, "Superstition" - 2010

Indimenticabile duetto parigino: Stevie Wonder e Prince eseguono "Superstition". Con loro, Sheila E.