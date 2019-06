Lady GaGa parla della fine dell'amore con Christian Carino

Lady GaGa ha parlato della fine della sua storia d'amore con il fidanzato Christian Carino dal palco di Las Vegas. L'artista stava per esibirsi in un classico di Ella Fitzgerald, "Someone To Watch Over Me”, quando ha parlato della fine del suo amore con il suo manager. «L’ultima volta che ho cantato questa canzone avevo un anello al dito. Quindi questa volta sarà differente», ha detto Lady GaGa, riferendosi all'anello di fidanzamento che Carino, 50 anni, le aveva donato, in vista dell'imminente matrimonio.

La coppia stava insieme dal 2017. A causare la rottura pare fosse stata l'eccessiva gelosia di lui. Alcune indiscrezioni però parlavano di un colpo di fulmine per Bradley Cooper, che aveva diretto (e affiancato in scena) Lady GaGa in "A Star Is Born". Ed è proprio di questi giorni la notizia secondo cui Bradley e Irina Shayk, sua compagna, sarebbero in crisi. Ai più maliziosi la coincidenza non è certo sfuggita...

(Foto Getty Images)