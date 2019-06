George Michael: l'eredità va alla famiglia. Nulla all'ex Fadi Fawaz

L'eredità di George Michael è stata resa disponibile agli eredi il 30 maggio. Così, circa 110 milioni di euro sono andati alla famiglia. Le sorelle dell'artista, Melanie e Yioda, riceveranno, in parti uguali quasi tutta la fortuna di George e le sue due case londinesi. Al padre Kyriacos rimane la scuderia di cavalli di corsa.

Nulla andrà invece all'ex fidanzato Fadi Fawaz (e neanche al compagno storico di George Michael, Kenny Goss).

George Michael non ha dimenticato gli amici e le cause di beneficenza che sosteneva. Le sue opere d'arte e il pianoforte appartenuto a John Lennon sono andati all'associazione The Mill Charitable Trust. La sorella di George, Yoda, deciderà poi cosa dare alle persone care a George. Tra loro Shirlie Kemp, ex corista degli Wham!, il cugino Alex Georgiou, l'amica di famiglia Sonia Bird, il produttore discografico David Austin, l'assistente personale Michelle May, la modella Kay Beckenham, l'addetta stampa Connie Filippello.