Coldplay : esce l'album Everyday Life

I Coldplay hanno pubblicato il loro nuovo album. Il disco è intitolato "Everyday Life" ed è diviso in due parti: "Sunrise" e "Sunset".

Per festeggiare l'uscita, la band si esibisce in diretta streaming su YouTube da Amman, in Giordania proprio il 22 novembre, giorno della pubblicazione dell'album. Si tratta di due concerti esclusivi: "Coldplay: Everyday Life - Live in Jordan" rispecchia le due metà del doppio album: Sunrise e Sunset. Il concerto Sunrise si è svolto alle 5 del mattino, il concerto Sunset è previsto alle ore 15. Il 25 novembre invece i Coldplay si esibiranno a Londra, nel suggestivo scenario del Museo di Storia Naturale (i proventi del concerto saranno devoluti a favore dell'associazione ambientalista ClientEarth).

Nell'album "Everyday Life" i Coldplay uniscono le culture orientali ed occidentali. Un brano per esempio ha il titolo in arabo e cita un famoso poema iraniano; nella canzone “Trouble in Town” è presente il coro dei bambini di una onlus in Sud Africa. Al disco partecipano ospiti speciali come Stromae, Femi Kuti (musicista nigeriano figlio del celebre Fela Kuti), Tiwa Savage (cantante, compositrice e attrice nigeriana) e Jacob Collier (giovane musicista già vincitore di due Grammy nel 2017).

Alcune delle canzoni ("Church", "Trouble in Town" e "Arabesque") sono state registrate in Italia, a Villa Tombolino a Bolgheri (in provincia di Livorno). L’immagine di copertina cita una foto del 1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarrista Jonny Buckland. La scritta in arabo sulla copertina è la traduzione del titolo, mentre la scritta laterale sta per “Peace and Love”.

Moses Martin, figlio di Chris e di Gwyneth Paltrow, è tra gli autori, oltre che nel coro con la sorella Apple, nel singolo che ha lanciato l’album, “Orphans”.

I Coldplay hanno deciso di non far seguire alla pubblicazione del nuovo album un vero e proprio tour, per evitare di creare danni all'ambiente. Chris Martin ha dichiarato: «Tutti noi dobbiamo trovare il modo per far sì che i nostri tour abbiano un impatto positivo sull’ecosistema. Ci prendiamo del tempo per il prossimo anno o due, per capire come il nostro tour possa non solo essere sostenibile, ma come possa anche essere attivamente vantaggioso. Tutti noi dobbiamo trovare il modo migliore di fare il nostro lavoro».