Grammy 2020: le nomination. Lizzo trionfa

Le nomination per i Grammy Award 2020 sono state pubblicate e le sorprese sono davvero numerose.

A ricevere più candidature è stata Lizzo: ben 8, tra cui le più importanti, ovvero quelle per il Record of the year ("Truth Hurts"), Album of the year (Cuz I Love You (Deluxe)), Song of the year ("Truth Hurts") e Best new artist.

Sono 6 le nomination per l'idolo dei ventenni Billie Eilish e per il rapper Lil Nas X; 5 quelle per Ariana Grande, H.E.R. e Finneas O'Connell (il fratello della Eilish).

Michelle Obama a sorpresa si aggiudica una nomination per il Best spoken word album ("Becoming").

A sorprendere sono state alcune esclusioni davvero illustri. Infatti non hanno ricevuto nessuna nomination artisti come Ed Sheeran, Sam Smith (che 5 anni fa vinse ben 4 Grammy), Bruce Springsteen (che nel corso della sua carriera ne ha vinti 20) e Taylor Swift.

LA cerimonia di consegna dei Grammy si svolgerà il 26 gennaio a Los Angeles e sarà condotta da Alicia Keys.

(Foto Getty Images)