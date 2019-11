Anastacia debutta in un musical dedicato ai Queen

Per Anastacia è arrivato il momento del musical: la musicista debutterà infatti in "We Will Rock You", spettacolo teatrale ricco di oltre venti canzoni dei Queen, da “Radio Gaga” a “We Are the Champions”.

La prima data è in calendario il 6 dicembre all'Afas Live di Amsterdam. Il musical è diretto e prodotto da Massimo Romeo Piparo, che ha dichiarato all'ANSA di aver desiderato realizzare "We Will Rock You" «da 19 anni, dalla prima volta che l'ho visto in scena al Palladium di Londra. Al tempo, però, avere i diritti sembrava molto complicato, per non parlare di tradurlo in italiano».

Ad Anastacia è stata affidata la parte di Killer Queen. Si tratta di una spericolata comandante della Global Soft, che, nel futuro, conduce una spietata battaglia contro i Bohemians.

L'artista, che ha ricevuto la proposta di collaborare al musical due anni fa, ha dichiarato: «Ho 'fatto' Anastacia per un'intera carriera. Oggi, a interpretare un ruolo in musical, sono emozionata come una debuttante. Ma non poteva capitare opportunità migliore. Ho avuto l'onore di cantare con Brian May e Roger Taylor e il loro è il miglior rock di sempre».