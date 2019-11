Alicia Keys condurrà l'edizione 2020 dei Grammy

Alicia Keys è affezionata ai Grammy. Finora ne ha vinti ben 15, e l'anno scorso ha avuto l'onore di presentare il prestigioso gala di premiazione.

In questo ruolo da conduttrice Alicia ha mostrato davvero un grande talento. Ed ecco perché l'artista è stata confermata come presentatrice anche nel 2020. La serata di premiazione è in calendario il 26 gennaio.

Alicia Keys è tra le poche donne che hanno presentato lo show per più di una volta. Prima di lei infatti solo Ellen DeGeneres (conduttrice nel 1996 e 1997) e Rosie O'Donnell (conduttrice nel 1999 e 2000) hanno avuto questo onore.

«All'inizio, credevo che si trattasse di un'opportunità valida per un solo anno», ha dichiarato Alicia Keys «ma, quando mi è stato chiesto di tornare, non mi sono neanche posta la domanda. Quella dell'anno scorso è stata un'esperienza fondamentale per me. Non solo ho percepito tanto affetto in sala, ma ho anche sentito che arrivava da tutto il mondo, confermando il potere della musica nell'unire le persone e farle star bene».

Le altre donne che hanno presentato un Grammy (ma solo una volta) sono state Whoopi Goldberg nel 1992 e Queen Latifah nel 2005.

Le nomination per l'edizione 2020 dei Grammy saranno rivelate il 20 novembre.