John Legend eletto uomo più sexy del mondo. E la moglie commenta così...

Nuovo successo per John Legend, anche se non si tratta di uno dei record musicali ai quali ci ha abituati.

John Legend è stato infatti dichiarato, dal magazine People, "l'uomo più sexy del pianeta" ("The sexiest Man Alive").

La reazione più divertente alla notizia è stata quella della moglie del musicista, la ex modella Chrissy Teigen, che ha postato il suo commento: «Il mio segreto è stato svelato: ho realizzato il mio sogno di acciuffare l'uomo più sexy del mondo. Un onore!!!» Chrissy ha anche aggiornato la sua biografia su Twitter, definendosi adesso come «speaker de-motivazionale che attualmente va a letto con l’uomo più sexy del mondo».

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people's sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk