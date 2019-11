9 novembre: incontro tra John Lennon e Yoko Ono

Il 9 novembre 1966 John Lennon e Yoko Ono si incontrano per la prima volta all’anteprima di una mostra all’Indica Gallery di Londra.

La data in realtà non è certa: il 9 novembre, secondo John, che aveva una predilezione per il numero 9, il 7 novembre secondo uno dei proprietari della galleria d'arte. A esporre era proprio Yoko Ono, figlia di un facoltoso banchiere giapponese e artista d’avanguardia.

La coppia decise poi di sposarsi il 20 marzo 1969 presso la Rocca di Gibilterra.