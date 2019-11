George Michael: l'ex Fadi Fawaz polemico sui social

Ogni tanto Fadi Fawaz, ex compagno di George Michael, dà notizia di sé. Purtroppo non si tratta mai di belle notizie.

Se qualche tempo fa il parrucchiere, ultimo compagno di Michael, era stato arrestato dalla polizia perché stava distruggendo la casa londinese del musicista, adesso il 46enne ha sferrato un attacco via social.

Dal suo account twitter infatti Fawaz ha postato affermazioni pesanti contro George Michael, accusandolo di essere noioso a letto e di non comporre le proprie canzoni. Quest'ultimo tweet è davvero spiacevole: «Ha pagato altre persone affinché scrivessero musica al posto suo, fingendo di essere lui l'autore. Dopotutto, non era così talentuoso...».

Fawaz inoltre conferma che il suo account non è stato hackerato e che dunque i suoi tweet sono autentici.

L'uomo per ora non passa un periodo sereno della propria vita. Dopo la morte di Michael (che non gli ha lasciato nulla in eredità) pare viva da homeless e nutra molto rancore nei confronti della star.