Mahmood trionfa agli Ema a Siviglia

Mahmood conquista anche il titolo di Best Italian Act agli European Music Award di Siviglia e segna un'altra grande vittoria, dopo il suo trionfo al Festival di Sanremo.

Il musicista ha superato gli altri quattro artisti italiani candidati al premio: Coez, Elodie, Elettra Lamborghini e Salmo.

Il pubblico italiano non ha avuto dubbi: il vincitore era Mahmood.

Il musicista ha ricevuto numerose congratulazioni da colleghi come Boomdabash, Achille Lauro, Noemi e SferaEbbasta. Anche Virginia Raffaele si è complimentata con Mahmood e persino Ricky Martin ha voluto inviare un messaggio all'artista.

Il titolo di miglior artista è andato a Shawn Mendes; miglior canzone è "Bad Guy" di Billie Eilish. Il premio per il miglior video è andato a "Me!" di Taylor Swift e quello per il miglior pop ad Halsey.

A esibirsi sono stati, tra gli altri, Dua Lipa (con la sua nuova canzone "Don't Start Now") e Ava Max, figlia di Neneh Cherry e del produttore discografico Cameron McVey, che ha presentato il suo singolo "Don't Call Me Up" (150 milioni di visualizzazioni su YouTube).

(Foto Getty Images)