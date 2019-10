Maria Callas torna sul palco. Come ologramma

Maria Callas è di ritorno sul palco. Ma come ologramma. Finora, il ritorno in scena di star scomparse si era limitato alla musica leggera: era il 2012, infatti, quando il pubblico del Coachella Festival assisteva al concerto dell'ologramma di Tupac Shakur; nel 2020 partirà invece il tour con l'ologramma di Whitney Houston e quest'anno si è parlato molto dell'ologramma di Amy Winehouse.

Adesso è la volta di una grandissima diva della musica classica, Maria Callas. In realtà lo spettacolo ha avuto inizio nel 2018 e da allora ha già toccato gli Stati Uniti, il Sud America, Londra, Amsterdam, Bruxelles, Parigi, Lione, Zurigo e Amburgo. Ma lo show arriverà per la prima volta nel nostro paese solo il 15 novembre (al Gran Teatro Geox di Padova).

Intitolato "Callas in Concert - The Hologram Tour", utilizza un'avanguardistica tecnologia laser (messa a punto dalla Base Hologram). Ad accompagnare l'ologramma della Callas, la Bohemian Symphony Orchestra Prague, diretta da Eimear Noone.

Per realizzare l'ologramma, sono stati studiate le movenze esatte della Callas, che appare in scena con un abito bianco e una scenografica stola rossa fiammante. Il direttore creativo Stephen Wadsworth ha anche lavorato con un’attrice che ha imitato perfettamente la gestualità caratteristica della Callas.

Lo spettacolo comprende l’Ouverture de "La Gazza ladra" di Rossini, arie da "Roméo et Juliette" di Gounod, dal "Macbeth" di Verdi, dalla "Carmen" di Bizet, da " La Gioconda" di Ponchielli e si conclude con "Casta diva" (dalla "Norma" di Bellini) e "Vissi d’arte" (dalla "Tosca" di Puccini).

Secondo Brian Becker (Ceo e presidente di Base Entertainment e Base Hologram) «"Callas in Concert" riporta sul palcoscenico una delle più grandi voci dell'opera in modo innovativo e impressionante. La nostra speranza è che questo spettacolo offra a una nuova generazione di pubblico l'opportunità di assistere alle esibizioni che l'hanno resa una leggenda».