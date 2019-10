Rihanna sfida Instagram con la sua autobiografia

1050 immagini in 504 pagine, per un totale di quasi 7 kili, 40 cm di altezza e 5 anni di lavoro.

Questi alcuni numeri dell'autobiografia di una popstar che ai grandi numeri in termini di vendite e fan è ormai abituata da anni.

Rihanna, 31 anni, ha scelto di raccontare la sua vita in quella che lei stessa ha definito "La mia prima opera d'arte in una nuova industria", un volume edito da Phaidon che per titolo non poteva che portare il suo nome, "Rihanna".

All'interno, una selezione di foto scelta personalmente dall'artista per raccontare la sua storia da ogni angolazione possibile, a partire dalle sue origini a Barbados, fino ad arrivare ai concerti e ai milioni di "Navy", i suoi fedelissimi fan, sempre pronti ad acclamarla.

L'autobiografia visiva di Rihanna è un'opera al passo con i tempi, ma che sfida al tempo stesso la fugacità dei social network. L'immagine prevale infatti sulle parole, proprio come succede su Instagram, non ci sono né introduzione né capitoli, ma solo titoli e brevi didascalie, il tutto però stampato e conservabile nel tempo.

Di ben lontano dall'accessibilità dei social network, c'è il prezzo del volume. 140 Euro è il costo della versione base, ma ne esistono ben 3 edizioni speciali, per le quali gli artisti americani Haas Brothers hanno progettato speciali supporti extra lusso.

Ma per i fan della star sono gli scatti all'interno, alcuni dei quali mai visti prima, quanto di più prezioso e desiderabile.

Over 5 years in the making... happy to finally share this collection of incredible memories. Thanks to all of the photographers & artists that contributed & to @phaidon for working with me to publish my first piece of art in a new industry! pre-order on https://t.co/XIX4c7zPdI pic.twitter.com/9aXtjzFDIJ