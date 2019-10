Sting invita Bruce Springsteen al Rainforest Fund 2019

Come di consuetudine Sting (con la moglie Trudie Styler) organizza anche quest'anno l'atteso concerto a favore del Rainforest Fund, la ong fondata nel 1987 e attiva nella difesa delle foreste pluviali e delle popolazioni indigene che la abitano.

La serata si svolgerà il 9 dicembre, al Beacon Theatre di New York: sarà la trentesima edizione del concerto benefico e, per celebrare questo significativo anniversario, Sting sta pensando a un cast davvero eccezionale. Secondo il Daily Mail, il musicista avrebbe invitato a esibirsi anche Bruce Springsteen. Nel cast dovrebbero esserci anche John Mellencamp, James Taylor, Bob Geldof, Shaggy, Ricky Martin e gli Eurythmics.

A presentare la serata sarà Robert Downey Jr..

Trudie Styler ha ricordato ancora una volta quanto sia importante tutelare la foresta amazzonica: «Con l'Amazzonia devastata dagli incidenti di questa estate e una reale e crescente consapevolezza dei cambiamenti climatici, non c'è mai stato un momento più importante o più opportuno per combattere per proteggere le nostre foreste. Tutta la vita sulla terra dipende dalla sopravvivenza delle foreste: tutti i proventi dalla serata saranno devoluti per la protezione e per il sostegno delle popolazioni indigene e delle terre che occupano, poiché sono loro i migliori protettori di questo elemento vitale del nostro ecosistema».

Nella foto in basso, una foto di Sting e Bruce Springsteen insieme