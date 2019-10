Mina: la foto più unica che rara!

Arriva da Instagram l'ultima foto di Mina. Ed è davvero un'immagine più unica che rara.

La cantante infatti da tempo non ama farsi riprendere e diffondere sue immagini. Dunque un suo scatto è ormai una vera rarità. Se poi si tratta di una foto "familiare", che la riprende durante la sua quotidianità, la notizia si fa davvero interessante.

Nell'immagine in questione Mina è intenta a guardare la tv.

Ed ecco l'altra notizia: la cantante sta guardando video di gangsta rapper venezuelani. A darci la notizia è l'autrice dello scatto: Benedetta Mazzini, la figlia della cantante.

Mina è da sempre attenta alla nuova musica e curiosa delle tendenze in arrivo. Anche se non dovete aspettarvi adesso un album rap: il nuovo progetto dell'artista è infatti l'album "Mina Fossati" in uscita il 22 novembre...