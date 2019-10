Adele e la sua vita da single: bellissima al compleanno di Drake

E' un'Adele allegra e davvero in forma quella che appare per ora sui social. Dopo le foto delle divertenti vacanze estive, la cantante britannica ha infatti pubblicato una foto in cui è più affascinante che mai al compleanno di Drake.

Elegantissima con un abito di velluto nero, Adele è stata infatti tra gli ospiti per la feste dei 33 anni di Drake negli studi Goya di Hollywood. La cantante ha perso 6 chili dedicandosi al pilates. Il post della sua bellissima foto ironicamente afferma: «Di solito piangevo, adesso sudo».

Dopo la separazione dal marito Simon Konecki, Adele insomma sembra voglia davvero divertirsi e godere la vita. Chissà se questo stato d'animo influenzerà anche la sua nuova musica...