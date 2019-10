26 ottobre: la Regina Elisabetta conferisce ai Beatles il titolo di MBE

Il 26 ottobre 1965 a Buckingham Palace la Regina Elisabetta conferisce ai Beatles il titolo di Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico (MBE).

L'assegnazione di un'onorificenza tanto prestigiosa a una band che in quei tempi faceva storcere il naso ai più compassati benpensanti non mancò di scatenare polemiche.

Molti appartenenti all'Ordine infatti, in segno di protesta, restituirono indignati l'onorificenza.

John Lennon allora dichiarò: «Molte delle persone critiche nei nostri confronti per avere ricevuto l'MBE hanno ottenuto il loro come riconoscimento per atti d'eroismo durante la guerra, per aver ucciso altra gente. Noi abbiamo ricevuto il nostro per aver fatto divertire le persone. Direi che lo meritiamo maggiormente».

John Lennon comunque restituì l'onorificenza il 25 novembre del 1969, durante le proteste pacifiste.

