24 ottobre: Sting primo in classifica con l'album Nothing Like The Sun

Il 24 ottobre 1987 Sting conquista il primo posto nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito con "... Nothing Like The Sun". Il titolo dell'album è ispirato a un sonetto di Shakespeare (il n°130: «My mistress' eyes are nothing like the sun»).

L'album, che contiene canzoni come "Englishman In New York", "They Dance Alone (Cueca Solo)" e "Fragile", fu premiato come Best British Album ai Brit Award del 1988.