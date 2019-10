Coldplay: il nuovo album è doppio ed esce il 22 novembre

I Coldplay pubblicano un nuovo album il 22 novembre. E le sorprese non finiscono qui: l'album, "Everyday Life", sarà infatti doppio, diviso in due dischi intitolati “Sunrise” e “Sunset”.

La notizia è stata data ai fan con un sistema tanto antico da sembrare oggi rivoluzionario: una lettera, spedita per posta. Nessun annuncio social, nessuna story su Instagram. Solo un foglio di carta, busta, francobollo e postino.

Nella lettera, i Coldplay scrivono, tra l'altro, che «stiamo lavorando da 100 anni a un progetto chiamato Everyday Life. Potreste chiamarlo doppio album... una metà si chiama Sunrise, l'altra Sunset... Esce il 22 novembre. Parla in un certo senso di come ci sentiamo a proposito delle cose. Vi mandiamo tanto amore dall’ibernazione». A firmare la lettera, tutti e quattro i Coldplay.

Inizialmente i fan erano tanto sorpresi da aver pensato a uno scherzo. Poi è arrivata la conferma che la lettera fosse autentica. Eccola qui.

