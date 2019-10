Robbie Williams: guarda il video dedicato al suo album natalizio!

Robbie Williams è di ritorno con un progetto che non ci saremmo effettivamente aspettati dall'artista: un album natalizio, per giunta doppio, ricco non solo di cover di grandi classici delle feste, ma anche di inediti e di duetti con guest star (tra cui Bryan Adams e Rod Stewart).

Il doppio album, intitolato "The Christmas Present" e composto da “Christmas Past” e “Christmas Future” (con riferimento al celebre "Racconto di Natale" di Charles Dickens) esce il 22 novembre. Per lanciarlo, Robbie ha pubblicato un ironico annuncio sulla sua pagina Instagram (con l'annuncio di una grossa sorpresa) e un suggestivo video, che vi facciamo vedere:

Questa la tracklist del progetto:

CD 1: Christmas Past

1. Winter Wonderland

2. Merry Xmas Everybody featuring Jamie Cullum

3. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

4. The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)

5. Coco’s Christmas Lullaby

6. Rudolph

7. Yeah! It’s Christmas

8. It’s A Wonderful Life featuring Poppa Pete

9. Let’s Not Go Shopping

10. Santa Baby featuring Helene Fischer

11. Best Christmas Ever

12. One Last Christmas

13. Coco’s Christmas Lullaby Reprise

CD 2: Christmas Future

14. Time For Change

15. Idlewild

16. Darkest Night

17. Fairytales featuring Rod Stewart

18. Christmas (Baby Please Come Home) featuring Bryan Adams

19. Bad Sharon featuring Tyson Fury

20. Happy Birthday Jesus Christ

21. New Year’s Day

22. Snowflakes

23. Home

24. Soul Transmission

-Bonus tracks

25. I Believe in Father Christmas

26. Not Christmas

27. Merry Kissmas

28. It Takes Two featuring Rod Stewart

Nel 2016 Robbie Williams aveva pubblicato "The Heavy Entertainment Show".

"The Christmas Present" è stato realizzato tra Londra, Stoke-on-Trent, Los Angeles e Vancouver con Guy Chambers (storico collaboratore del musicista) e Richard Flack.