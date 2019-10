Lady GaGa ruzzola giù dal palco con un fan

Gran capitombolo per Lady GaGa a Las Vegas. La cantante si stava esibendo al Park Theater quando un fan esuberante è salito sul palco e ha preso in braccio l'artista durante l'esecuzione di "Enigma". Senza scomporsi, Lady GaGa ha continuato a cantare in braccio al fan che però, un po' maldestro, non è riuscito a mantenere l'equilibrio e dopo qualche saltello con la star è ruzzolato giù dal palco. Con tanto di Lady GaGa tra le braccia.

Un gran capitombolo, che la cantante ha però affrontato con serafica nonchalance. GaGa si è infatti rialzata e, come se nulla fosse, è salita sul placo riprendendo a cantare. Né la musicista né il fan sembra abbiano riportato danni dopo la caduta.

Ecco la scena del capitombolo: