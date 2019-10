22 ottobre: George Michael si aggiudica il celebre pianoforte di John Lennon

Il 22 ottobre del 2000 George Michael si aggiudica a un'asta il celebre pianoforte Steinway utilizzato da John Lennon per comporre "Imagine". A voler comprare lo strumento erano anche Robbie Williams e Noel e Liam Gallagher, ma George Michael la spuntò, pagando il pianoforte un milione e 450.000 sterline. Cifra non da poco. A questo proposito, George Michael dichiarò: «Quando le mie dita toccheranno lo Steinway, mi sentirò davvero benedetto. Separarmi dal mio denaro non è mai stato per me un problema, potete chiedere al mio contabile».