Freddie Mercury: guarda il video di "Love Kills"

E' stato pubblicato un video tutto nuovo per “Love Kills”, il primo singolo da solista di Freddie Mercury. Il video, che rievoca lo stile delle disco Anni Ottanta e della più celebre tra loro, lo Studio 54 di New York, è firmato da Justin Moon.

"Love Kills" è stato pubblicato per la prima volta nel 1984. La canzone è apparsa per la prima volta nella colonna sonora del celebre film degli Anni Venti “Metropolis” (a curarne i suoni nella versione restaurata era stato il producer Giorgio Moroder), anche se la versione che appare nel nuovo lyric video è quella del boxset “Freddie Mercury Never Boring” pubblicato l'11 ottobre.

Qualche settimana fa è stato invece pubblicato un nuovo video di "Love Me Like There’s No Tomorrow", grazie alla collaborazione con il Mercury Phoenix Trust - Fighting AIDS Worldwide.