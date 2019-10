Bradley Cooper e Lady GaGa ancora una volta insieme

Bradley Cooper e Lady GaGa tornano insieme. Ma i fan che sperano sempre in un romantico happy ending per la coppia anche stavolta rimarranno delusi: l'attore e la star sono ancora una volta coinvolti in un progetto esclusivamente professionale: un documentario YouTube dedicato al celebre produttore e artista Mark Ronson.

Il titolo del progetto è "How to Be: Mark Ronson": si tratta di una raccolta di interviste di personaggi famosi che hanno lavorato con Ronson. Il produttore (tra i più noti dello showbiz, avendo tra i suoi "clienti" la rimpianta Amy Winehouse, Bruno Mars, Miley Cyrus e Sean Lennon) ha anche scritto con GaGa la canzone più amata di "A Star Is Born", "Shallow", premiata con l'Oscar per la miglior canzone originale.

Ed è con riconoscenza che Lady GaGa chiama Ronson: «Uno dei più grandi musicisti e produttori dei nostri tempi».

(Foto Getty Images)

Guarda il trailer del documentario.