Coldplay: arriva il nuovo album

Buone notizie in arrivo dai Coldplay. Secondo il quotidiano britannico Daily Star, sarebbe in arrivo un nuovo disco della band.

C'è addirittura una data: si parla della fine di novembre. mancherebbe dunque poco all'atteso seguito dell'album “A Head Full Of Dreams”.

Si aspetta adesso la notizia ufficiale da parte dei Coldplay. La band guidata da Chris Martin non è comunque rimasta finora con le mani in mano: nel 2017 ha pubblicato l'ep "Kaleidoscope" e l'anno scorso ha contribuito con un singolo (con lo pseudonimo di Los Unidades) all'album "Live in Buenos Aires", nato per un'iniziativa benefica.