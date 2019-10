Marco Mengoni. Duemila volte è il nuovo singolo

Duemila Volte è il titolo del nuovo singolo di Marco Mengoni, in uscita oggi 4 ottobre.

Il brano anticipa "Atlantico On Tour", il nuovo progetto discografico di Marco che uscirà il 25 ottobre e di cui Duemila Volte è il primo estratto dei 3 inediti.

"Atlantico On Tour" conterrà 19 tracce live registrate durante il tour sold out in Italia ed Europa e l’album doppio platino Atlantico.

Duemila Volte porta firme importanti oltre a quella di Mengoni. Con lui Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud.