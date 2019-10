Nuovo amore (o nuova canzone)? Adele sorpresa con un collega!

Sono in arrivo novità (non si sa se artistiche o sentimentali) che riguardano Adele. La cantante è stata avvistata con il rapper Skepta a Londra, al club The Crystal Maze Experience. Skepta in realtà stava festeggiando il suo 37 compleanno e dunque l'occasione non era esattamente intima, ma questo è bastato per far sognare a molti una parentesi romantica. Adele è infatti single nel cuore: ha da poco chiesto il divorzio dal marito Simon Konecki.

A dare la notizia dell'avvistamento è stato il Daily Mail, secondo cui Adele starebbe frequentando proprio Skepta, che è diventato da poco padre, ma che di fatto è single.

Originario di Tottenham, come Adele, il rapper ha avuto un flirt con Naomi Campbell e può vantare ben due milioni di follower su Instagram. Una fonte (anonima) ha confessato al Daily Mail: «Tra i due c’è una connessione speciale... Stanno passando parecchio tempo insieme e molti dei loro amici sperano possa nascere un nuovo amore, visto che entrambi sono reduci da cocenti delusioni».

E se invece si trattasse di un progetto musicale su cui lavorare insieme? Staremo a vedere se ci saranno sorprese in arrivo...