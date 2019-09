Jennifer Lopez e Shakira per la prima volta insieme

Jennifer Lopez e Shakira si esibiranno per la prima volta insieme. E sarà un evento davvero di grande rilievo: le due star saranno infatti le protagoniste dello show televisivo più seguito del mondo: l'Halftime show del Super Bowl. Si tratta dell'intermezzo musicale durante la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. Negli anni precedenti, a esibirsi sono stati personaggi come Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Beyonce, Bruno Mars, Katy Perry, Lenny Kravitz, Maroon 5.

Jennifer Lopez e Shakira hanno dato la notizia sui loro social e l'entusiasmo è grande.

J. Lo ha dichiarato: «Sin da quando ho visto Diana Ross all'Halftime Show, ho sognato di esibirmi al Super Bowl. E adesso si tratterà di un'occasione ancora più speciale, non solo perché la NFL festeggia i suoi 100 anni, ma anche perché mi esibirò con un'altra star latina. Non vedo di far vedere di cosa siamo capaci noi ragazze quando saliamo sul palco più grande del mondo».

La finale del Super Bowl si disputerà nel febbraio 2020, a Miami.

E c'è già chi spera in un futuro progetto musicale che veda protagoniste la Lopez e Shakira.

(Foto Getty Images)