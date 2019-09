Mina: arriva il nuovo album. Con Ivano Fossati

Mina è di ritorno con un album di inediti. E la sorpresa è doppia: perché a firmare le 11 canzoni del disco (e cantarle in duetto con la grande interprete) è Ivano Fossati.

L'album si intitola proprio "MinaFossati". A fare notizia è anche il ritorno di Fossati sulla scena musicale, dopo il ritiro annunciato nel 2011.

Fossati ha raccontato così questo nuovo progetto: «Dopo otto anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi né concerti, ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album. Nessun musicista sano di mente direbbe di no a Mina».

Mina e Fossati avevano già duettato nella canzone "Notturno delle tre", pubblicato però soltanto nell'album di Fossati "Lindbergh - Lettere da sopra la pioggia".

In precedenza, Mina aveva interpretato alcune canzoni composte da Fossati: "Stasera io qui", "Non può morire un’idea", "Cowboys", "Matto" (outtake dall'album "Rane Supreme") e "La casa del serpente".