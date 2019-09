Tiziano Ferro. Accetto Miracoli è il nuovo singolo! Guarda il video

Preparate i fazzoletti, poi cliccate play.

Si intitola Accetto Miracoli il nuovo singolo di Tiziano Ferro, che anticipa l'album omonimo in uscita il 22 Novembre e con questo brano Tiziano torna a farci piangere.

Perfetto "lato B" al precedente singolo Buona (Cattiva) Sorte, Accetto Miracoli è una ballad intensa e dalla sincerità disarmante, “La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino" nelle parole del cantautore, "parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole - Dio, Universo, potere superiore - poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono”.

La title-track dell'album in uscita è prodotta da Timbaland, che ha collaborato con Tiziano Ferro nella preparazione del nuovo disco.

Ad accompagnare Accetto Miracoli, il video ufficiale girato da Gaetano Morbioli, che traduce in immagini la trasparenza senza filtro del testo e del suo autore.

GUARDA IL VIDEO