Zucchero: nuovo album l'8 novembre

Zucchero è di ritorno con il suo nuovo album di inediti. Il disco si intitola “D.O.C.” ed esce in tutto il mondo l'8 novembre. Musica davvero genuina e di qualità, “di origine controllata”, come indica appunto il titolo del disco.

L'album contiene 11 nuove canzoni e 3 bonus track.

Questa la tracklist:

Spirito nel buio

Soul Mama

Cose che già sai - feat Frida Sundemo

Testa o croce

Freedom

Vittime del cool

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Badaboom (Bel Paese)

Tempo al tempo

Nella tempesta

My Freedom (bonus track)

Someday (bonus track)

Don’t Let It Be Gone - feat Frida Sundemo (bonus track).

L’album è disponibile in tre versioni: cd, doppio vinile e in una versione doppio vinile speciale color arancio, disponibile in edizione limitata.

A giugno Zucchero presenterà live il nuovo disco in Europa. A settembre, l'artista sarà impegnato con dieci concerti all'Arena di Verona.