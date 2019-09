Celine Dion: il nuovo album esce il 15 novembre

Il nuovo album di Celine Dion è in uscita il 15 novembre. Si intitola “Courage” ed è il primo album cantato in inglese da 6 anni a questa parte, dopo “Loved Me Back To Life”.

Il disco era stato anticipato da “Flying On My Own”, pubblicato a giugno, che Celine ha eseguito durante l'emozionante ultima notte della sua residency (di ben 16 anni) a Las Vegas.

GUARDA IL MEMORABILE VIDEO DI FLYING ON MY OWN A LAS VEGAS

Adesso è la volta di tre nuove canzoni: “Imperfections” (sulla necessità di fare autocritica), “Lying Down” (dedicata alla voglia di andare avanti dopo una relazione opprimente) e “Courage” (sulla forza da trovare prima di una nuova sfida).

L'album "Courage" sarà un disco all'insegna della varietà, tra splendide ballad e coinvolgenti up-tempo.

Celine Dion è adesso impegnata nel “Courage World Tour”, che ha inizio con tre grandi concerti a Quebec City, sei spettacoli di Montréal e poi 50 show nelle più importanti città tra Stati Uniti e Canada.