Adele: in arrivo una nuova canzone

Adele è al lavoro. E secondo il tabloid britannico Sun, è in arrivo una nuova canzone che sarebbe ispirata dalla recente separazione dell'artista dal marito Simon Konecki.

Ma... sorpresa! A differenza dei brani che hanno reso celebre Adele, alquanto malinconici, la nuova canzone, anche se nata da una separazione, avrebbe un mood ottimista.

Secondo il Sun, una fonte anonima (ma che lavora nella discografia)ha rivelato che la canzone di Adele sarebbe «ottimista, dedicata alla riflessione sui momenti felici, ma anche alla capacità di staccarsene per dar vita da sola a nuovi ricordi positivi. Per Adele è stato catartico poter raccontare i propri sentimenti in musica. I fan troveranno molti dettagli personali nelle sue nuove canzoni».

Adele ha richiesto il divorzio a settembre. La separazione da Simon è però amichevole, anche per il bene del figlio, il piccolo Angelo. Adele ha anche ricordato ai fan di rispettare la sua privacy su questo argomento.

Sempre secondo il Sun, le nuove canzoni dovrebbero essere pubblicate a breve: Adele «si sente pronta mentalmente e fisicamente per promuovere la sua nuova musica, cosa che dovrebbe verificarsi già entro quest'anno. Adele ha riconosciuto che l'anno passato è stato davvero difficile e che per lei creare musica è come una terapia, così adesso ha la forza di condividere i suoi sentimenti con i fan».