18 settembre: scompare Jimi Hendrix

Il 18 settembre 1970 Jimi Hendrix muore nell'appartamento londinese della sua ragazza,a Nottting Hill.

Al momento della sua scomparsa il grande musicista di "Are You Experienced", "Axis: Bold As Love" e "Electric Ladyland" ha appena 27 anni e dà il via a quella che è stata definita la maledizione del club dei 27. Infatti, dopo Hendrix, altre grandi star della musica scompariranno a 27 anni: Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse.

(Foto Getty Images)