Simply Red: il live in Italia. Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Grande ritorno per i Simply Red: la band capitanata da Mick Hucknall pubblica l'8 novembre il nuovo album "Blue Eyed Soul" e lancia un tour europeo che toccherà anche l'Italia, per un'unica, imperdibile data il 16 novembre 2020 al Mediolanum Forum di Milano. E Radio Monte Carlo è la radio ufficiale.

Una bellissima notizia per tutti i fan della band che nel corso del tempo ci ha regalato hit entrate nella storia della musica, come “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Money’s Too Tight To Mention”.

Il tour farà rivivere le grandi canzoni della band. «Voglio che i nostri fan si divertano, ballino e si scatenino in pista», ha dichiarato Mick Hucknall, che ha dato vita ai Simply Red nel 1985. «E’ tutta una questione di cuore e di groove».

L'album "Blue Eyed Soul" è stato registrato come fosse un live e tutte le sue dieci canzoni, tra cui il singolo “Thinking Of You”, sono state scritte da Mick Hucknall, che, parole sue, non vede l'ora «di suonare questo disco live» e «divertirmi per davvero!».

I biglietti per la data italiana sono disponibili in anteprima per il fan club ufficiale a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 settembre 2019 (fino alle ore 10.00 di giovedì 19).

La messa in vendita generale inizia invece alle ore 10.00 di venerdì 20 settembre. Scopri di più su LiveNation.it.

I biglietti saranno anche disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.