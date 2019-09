Tiziano Ferro. Il 20 settembre esce Accetto Miracoli

Tiziano Ferro ha annunciato la data di uscita di Accetto Miracoli, il singolo che dà il titolo all'album in arrivo il 22 novembre.

"Accetto Miracoli" sarà disponibile dal 20 settembre, data comunicata da Tiziano e il suo team attraverso i social network, mezzo molto amato da Tiziano, che non perde mai occasione per comunicare con i suoi fan e renderli partecipi della sua vita personale e professionale.

“La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole - Dio, Universo, potere superiore - poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono”. Così Tiziano Ferro racconta e presenta il singolo in uscita.

Dopo "Buona (Cattiva) Sorte", "Accetto Miracoli" aumenta l'attesa verso il nuovo lavoro del cantautore di Latina, che arriva a tre anni di distanza dal precedente disco, “Il Mestiere della Vita".

L'album è prodotto da Timbaland e come ha spesso raccontato lo stesso Tiziano, rappresenta per lui un nuovo inizio: «Questo disco marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi a esperienze nuove».

L'estate 2020 sarà densa di appuntamenti live per Tiziano Ferro. In programma 13 date da fine maggio a metà luglio, nei principali stadi italiani.