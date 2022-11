19 novembre 1996: Prince pubblica Emancipation

Il 19 novembre 1996 Prince pubblica l'album "Emancipation".

Il titolo di riferisce all'ottenuta libertà dell'artista dalla casa discografica Warner Bros, che deteneva il suo contratto. Prince aveva lavorato con l'etichetta per 18 anni. Sempre nel 1996 Prince pubblicò "Chaos and Disorder" e la colonna sonora per il film di Spike Lee "Girl 6".

(foto Getty Images)