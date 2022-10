Bono si racconta in un libro

Il frontman degli U2 diventa scrittore! Il cantante ha scritto un libro autobiografico: 'Surrender: 40 Songs, One Story' e uscirà il primo novembre in libreria.

Il sottotitolo anticipa la struttura della sua opera: 40 capitoli, ognuno intitolato come una canzone degli U2. Bono si è dedicato anche alla realizzazione di 40 disegni originali.

Ecco le parole del cantante "Quando ho cominciato questo libro speravo di descrivere nel dettaglio ciò che avevo precedentemente schematizzato nelle canzoni. Le persone, i luoghi, le opportunità della mia vita. 'Arrendersi' (Surrender, ndr) è una parola carica di significati per me. Essendo cresciuto nell'Irlanda negli anni '70 con i pugni alzati (musicalmente parlando) non era un concetto naturale. Una parola a cui ho girato intorno solo quando ho cominciato a raccogliere i pensieri per il libro... Surrender è la storia della mancanza di progresso di un pellegrino accompagnata da una giusta dose di divertimento"

Non è finita qui: il due novembre, subito dopo il lancio, Bono lancerà un tour promozionale del suo libro, questa nuova avventura partirà da New York ma toccherà anche alcune tappe europee.

