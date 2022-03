I Queen e la censura per I Want To Break Free

Trentotto anni fa usciva in tutto il mondo il video di "I Want To Break Free", secondo singolo estratto dall'album "The Works" dei Queen. Un pezzo straordinario, scritto dal bassista John Deacon e che raggiunse il terzo posto nella hit parade inglese. Lo stesso però non avvenne negli Stati Uniti, a causa proprio del videoclip, che Oltreoceano venne censurato per ben sette anni.

Negli anni Ottanta gli americani, evidentemente, non erano ancora pronti a vedere quattro artisti fuori del comune vestiti da donna.

L’idea era stata dell’allora fidanzata del batterista Roger Taylor, che suggerì a Freddie Mercury e soci di parodiare "Coronation Street", la soap opera della televisione britannica più seguita, nonché la più longeva del mondo (è ancora in produzione, dal 1960!).

I Queen indossarono dunque abiti femminili per impersonare le protagoniste della serie, ma mentre nel Regno Unito e in Europa apprezzarono, negli Stati Uniti MTV decise di censurare.

Freddie Mercury non la prese bene… tanto da dichiarare che la band non avrebbe più tenuto un concerto negli States! "I Want To Break Free" dei Queen raggiunse nel Nuovo Mondo a malapena la 45esima posizione Hot 100 Billboard.

(Foto Getty Images)