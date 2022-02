Sade e il sogno non tanto segreto di Snoop Doog

Cos'hanno in comune Sade, la grande diva pop-soul, e Snoop Dogg, il rapper protagonista dell'ultimo Half Time Show del Super Bowl? Non tantissimo, a parte il fatto di essere due musicisti.

Eppure... eppure il più grande sogno di Snoop Dogg riguarda proprio Sade. Snoop vorrebbe infatti collaborare con l'artista. "Vediamo. Lo dico, così l'idea è nell'aria", ha dichiarato Snoop "mando un messaggio, se vuoi puoi chiamarmi!".

Snoop ha anche ricordato di quando si incantò a vedere Sade durante un concerto. E si sentì tanto sopraffatto da non avere il coraggio di incontrarla, anche se un amico del rapper insisteva per presentargliela. Ma Snoop (che ha anche rivelato che la sua canzone preferita di Sade è "Your Love Is King") era davvero intimidito e preferì lasciar perdere.

La collaborazione si avvererà? Difficile prevederlo. Sade, che non esibisce dal vivo dal 2011, vive appartata nel suo cottage nella campagna del Gloucestershire. Le sue ultime canzoni risalgono al 2018: "The Big Unknown" per il film "Widows" di Steve McQueen e "Flower of the Universe" per il film "A Wrinkle in Time" di Ava DuVernay.

A far parlare ultimamente di Sade è stato il figlio trasgender, Izaak Theo Adu-Watts (nato con il nome di Mickailia Ila Adu), che ha ringraziato più volte la madre per tutto il suo sostegno e l'appoggio incondizionato.

Ma nello scorso dicembre il sassofonista Stuart Matthewman ha regalato ai fan una speranza: ha infatti dichiarato di star lavorando con Sade e la band a un nuovo album. Nulla si sa della data d'uscita: "sarà quando ne saremo soddisfatti", ha chiarito Matthewman "Sade non è interessata alla fama o roba del genere. vuole solo produrre arte. Così, il disco uscirà quando sarà pronto".

