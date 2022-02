Mahmood e Blanco in corsa sulla bicicletta di Swarovsky: il video

Mahmood e Blanco hanno incantato con la loro "Brividi", eseguita durante la prima serata a Sanremo e guidano la classifica provvisoria del Festival.

"Brividi" è una ballad romantica e moderna, adesso accompagnata da un video girato nei Paesi Bassi.

Diretto da Attilio Cusani, la clip vede Mahmood e Blanco correre su bici di Swarovsky, alla ricerca della libertà. Per Mahmood la canzone racconta di "due ragazzi, appartenenti a due generazioni, che amano con lo stesso trasporto e gli stessi timori – la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati, incapaci di riuscire a trasmettere ciò che si prova – e con la voglia di amare in totale libertà, dando tutto di sé. La visione romantica (“Ho sognato di volare con te / Su una bici di diamanti”) e quella più concreta e passionale (“tu, che sporchi il letto di vino / tu, che mi mordi la pelle”) dell’amore sono accomunate dalla volontà di vivere un sentimento puro e totalizzante, abbattendo barriere, in completa libertà".

Per Blanco la canzone "rappresenta per me tutti quei momenti in cui le emozioni ci rivelano per quello che siamo davvero, ci mettono a nudo. Il brano racconta di uno stato d’animo che riesco ad esprimere solo cantando e urlando. E’ un incrocio di vite: la mia, che trova un punto in comune con quella di Mahmood e in un certo senso con quella di tutti, perché ad ogni età i sentimenti -soprattutto l’amore- ci rendono fragili e felici nello stesso momento".

(Foto Getty Images)