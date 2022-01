Sono questi i video musicali più costosi di sempre

La musica è sempre più spettacolo completo. Anche visivo, dunque. Da qui l'importanza sempre maggiore dei video musicali.

Alcuni dei video più celebri sono costati davvero poco denaro, come “Praise You” di Fatboy Slim (appena 800 dollari). Altri invece sono stati davvero costosi. Nel campo della musica pop, a contendersi il primato di clip più costosa sono solo due (enormi) artisti. Ecco la lista secondo la classifica elaborata dal sito JustJared (grazie ai dati del prestigioso magazine Forbes).

Bad - Michael Jackson (costo 2, 2 milioni di dollari, oggi equivalenti a circa 5 milioni di dollari). La durata è di 18 minuti, alla regia il grande Martin Scorsese.

Black or White - Michael Jackson (costo 4 milioni di dollari, oggi equivalenti a più di 7 milioni di dollari). Ancora un grande regista di cinema, John Landis, per gli 11 minuti di questa clip. Pare che la "prima" della clip sia stata vista in tv da mezzo milione di persone, record assoluto. Nel cast anche le star Macaulay Culkin e Tyra Banks. Landis dirigerà anche un altro celebre video di Jackson, "Thriller".

Bedtime Story - Madonna (costo 5 milioni di dollari, oggi equivalenti a più di 8 milioni di dollari). Diretto da Mark Romanek, utilizzò effetti speciali digitali assai avanzati per i tempi ed estremamente costosi. La clip fa parte della collezione permanente del Museum of Modern Art di New York.

Die Another Day - Madonna (costo 6 milioni di dollari, oggi equivalenti a quasi 9 milioni di dollari). Alla regia il team svedese Traktor. La clip accompagnava l'omonimo film di James Bond e fu nominata ai Grammy ( come Miglior brano dance e Miglior cortometraggio musicale).

Express Yourself - Madonna (costo oltre 5 milioni di dollari, oggi equivalenti a quasi 9 milioni di dollari). Ispirata al celebre film espressionista "Metropolis" di Fritz Lang e diretta dal grande regista David Fincher.

Scream- Michael Jackson e Janet Jackson (costo 7 milioni di dollari, oggi equivalenti a più di 11 milioni di dollari). Diretta da Mark Romanek, la clip fu vista da 64 milioni di persone e vinse un Grammy Award come miglior video musicale nel 1996.

(Foto Getty Images)