Mariah Carey: la sua vita diventa una serie tv

La vita di Mariah Carey diventerà una serie televisiva. A ispirare il progetto è l'autobiografia dell'artista, quel "The Meaning of Mariah Carey" del 2020 che negli Stati Uniti è diventato un best seller.

In effetti la vita di Mariah è stata ricca di musica, colpi di scena e vicende avventurose, dalla fama in giovane età alla sua emancipazione personale e artistica, passando attraverso i dettagli sconvolgenti sul suo primo matrimonio, quello con il produttore americano e sommo dirigente della Sony Music Tommy Mottola, che, nel racconto della Carey, la faceva spiare e arrivò perfino a minacciarla con un coltello.

Alla regia dovrebbe esserci Lee Daniels, il regista di "Precious", "The Paperboy", "The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca" e "The United States vs. Billie Holiday", Daniels aveva già collaborato con Mariah in "Precious" e "The Butler".

A dare la notizia è stata la stessa Mariah, parlando all'emittente Z100: "Sto lavorando con il mio amico Lee Daniels, pensiamo a un adattamento dal mio libro di memorie... Appena Lee lo sapà, forse mi ucciderà, ma dovrebbe trattarsi di una serie in 8 episodi".

Mariah ha aggiunto altri dettagli nel corso di una conversazione su Twitter, parlando con i fan della sua canzone "Alone in Love". L'artista ha rivelato che "con Lee Daniels stiamo girando un film. Non posso dire di più, ma ne abbiamo discusso proprio oggi... non abbiamo parlato nello specifico di 'Alone In Love', ma le daremo molta enfasi, perché la suonavo sul pianoforte della mia mamma...".

Il film non è l'unico progetto di Mariah. L'artista sta infatti lavorando a un nuovo album.

