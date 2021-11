Lady Gaga finalmente racconta la storia del suo incredibile abito di bistecche

Lady Gaga è forse la popstar più credibile dopo Madonna. Un personaggio e un’artista a tutto tondo, una a cui l’etichetta “cantante” sta decisamente stretta. Poi, certo, può piacere o meno, ma sul fatto che sia abbastanza unica (e in un certo modo pure atipica) non c’è molto da discutere.

Lady Germanotta è anche famosa per i suoi continui e imprevedibili cambi di look e per gli outfit decisamente originali. Uno dei più famosi fu quello con cui si presentò alla premiazione degli MTV Video Music Award del 2010: ovvero un abito fatto di carne. Non color carne, ma proprio fatto di carne. Bistecche e affini.



In una intervista con British Vogue, Lady Gaga ha rivelato la “genesi” di quell’abito: “ è un'idea di Val Garland. Val Garland la truccatrice. Una volta mi ha raccontato una storia di quando era andata a una festa indossando salsicce e ho pensato che fosse abbastanza divertente e io le ho detto che era un ottimo modo per assicurarti che tutti ti lascino da sola a una festa'".

Poi aggiunge: “è stato disegnato da Franc Fernandez ma l’idea iniziale parte da House of Gaga”, Curiosità: uno degli stylist che ci ha lavorato è un vegano.

