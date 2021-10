Gaia ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 14.00 Gaia è ospite di Happy Together per raccontarsi ai microfoni di Isabella e Alberto.

L'artista presenta il suo nuovo album, "Alma", che è stato anticipato dal singolo “Nuvole di zanzare”.

"Alma" arriva a un anno e mezzo da “Nuova genesi”, il primo album di Gaia ed è composto da 15 tracce ricche di tropicalismo e pop contemporaneo.

Gaia ha raccontato: "Ho scritto 'Alma' nei mesi del lockdown e in quelli a seguire, è stato come tornare indietro nel tempo guardandomi da lontano e sono voluta tornare lì, dove tutto coesiste”. L'artista ha usato l’italiano è stato scelto per i brani più spontanei e il portoghese per le canzoni che viaggiano sui temi più profondi e introspettivi e più intimi. In alcune canzoni le lingue si intrecciano. “Più che una scelta è stata una esigenza", ha spiegato Gaia, "l’italiano è arrivato dove la lingua brasiliana finiva e viceversa, alla fine mi sono accorta che in Alma ci sono io, senza generi, senza etichetta, lì c’è Gaia, nel bene e nel male ci sono io".