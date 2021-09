Ed Sheeran dice la sua sui premi musicali: sono orribili!

Ed Sheeran a quanto pare non apprezza molto i premi musicali e le cerimonie legate ai vari Award.

Insomma, red carpet, eventi e gala non sono affatto la sua passione. Certo, il musicista britannico è piuttosto timido e schivo. Ma c'è anche dell'altro. E Sheeran lo ha finalmente spiegato, dopo la sua esibizione agli MTV Video Music Award di domenica 12 settembre, nel corso di un'intervista.

Ecco le parole di Ed: "Trovo gli Award orribili. Trionfano emozioni come l'odio e il risentimento: l'atmosfera non è delle migliori. Tutte quelle persone vogliono e sperano che gli altri falliscano, che perdano. E questo non mi piace".

Il musicista ha poi spiegato che in realtà "Gli artisti sono gentili. Il problema è che si presentano circondati da entourage che vogliono che vincano. Praticamente ogni artista si ritrova circondato da dieci o dodici persone e tutti si scambiano occhiatacce".

Sheeran ha poi precisato: "Nel Regno Unito funziona diversamente: tutti si ubriacano e a nessuno importa davvero chi vince e chi perde".

Il musicista ha anche pubblicato un bellissimo ricordo legato all'uscita del suo primo album, "+", ben dieci anni fa: sulla sua pagina, per accompagnare la foto che lo ritrae subito dopo aver firmato il suo primo contratto discografico, scrive: "Questo sono io nel 2011 al pub Worlds End a Finsbury Park, subito dopo aver firmato il mio contratto di pubblicazione. All'epoca vivevo dappertutto a Londra, ovunque qualcuno mi avrebbe voluto, ma Finsbury è il luogo in cui trascorrevo la maggior parte delle mie serate grazie alle serate con 'open mic' gestite dai miei amici. Mi sono trasferito per la prima volta nel 2008 e durante la mia prima notte sono stato ispirato a scrivere la mia canzone 'The City', che è stata la prima scritta e registrata per il mio album di debutto '+' (o 'Plus' se usi Google). Sono passati 10 anni dall'uscita di '+'. Faccio musica da molto tempo, ma immagino che il debutto con una major conta come l'inizio nel settore, quindi è ufficialmente un decennio. Tutto quello che ho sempre voluto era avere un album certificato oro e fare il tutto esaurito a Shepherd's Bush, non avrei mai pensato che la mia carriera sarebbe andata oltre questo ad essere onesti e, se così fosse stato, sarei stato felice. Quando '+' è uscito è diventato disco d'oro nella prima settimana e ho suonato a uno Shepherd's Bush sold out 3 settimane dopo. Da allora, tutto ciò che è successo sulla mia strada è stato un ulteriore plus, è stato un viaggio incredibile e ben oltre i miei sogni. E tutto è iniziato con un album registrato a Windlesham. Buon compleanno '+' e grazie a tutti coloro che lo tengono in vita, non è più il mio album è il tuo, e sono onorato che siano così tanti momenti e ricordi per così tante persone".

(Foto Getty Images)