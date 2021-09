Oscar Anton ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 19.30 Oscar Anton è ospite di Take It Easy per raccontarsi ai microfoni di Tamara Donà e Guido Bagatta ed esibirsi live.

L'artista ha conquistato il pubblico internazionale e quello italiano con la sua hit "Bye Bye", remixata anche da Bob Sinclar. Oscar è un giovane cantautore francese di origine italiane dal talento eclettico: è infatti compositore, autore, songwriter, polistrumentista, producer e videomaker.

Abile pianista, si è detto influenzato da artisti come Coldplay, Ludovico Einaudi, Yann Tiersen, accomunati dalla capacità di parlare a tutti con la loro musica.

Oscar ha pubblicato l'album "Home of Sanity", di cui fanno parte le canzoni "Nuits d'été" e "Ophelie",scelto per la colonna sonora del film "Ancora più bello" di Claudio Norza.