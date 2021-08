Adele canta al compleanno della moglie di Lebron James

Tutti stanno aspettando la nuova musica di Adele, di cui, per ora non abbiamo notizie.

Mentre sembra che, almeno per il momento, si siano perché le tracce del nuovo album successore di "25", uscito ormai sei anni fa, la talentuosa cantante spiazza i suoi fan, per essere stata sorpresa mentre canta alla festa di compleanno di Savannah Brinson, moglie della stella internazionale del Basket Lebron James.

Il video è finito subito in rete, rilanciando i dubbi sui tempi dell'uscita del nuovo album, del quale Adele aveva accennato durante la sua partecipazione al mitico Saturday Night Live, lo scorso anno.

Concludendo la sua ospitata Adele salutò i suoi fan, con un “Ci Vediamo il prossimo anno”.

Vedendo le immagini del video postato in rete, sembra che, almeno attualmente, quello della realizzazione del disco non è un “tema in agenda” per la stella del Pop britannico.

“25” vendette 22 milioni di copie nel mondo il tour fece incassare oltre 167 milioni di dollari.