Kool & The Gang: scompare uno dei fondatori

E' scomparso, all'età di 70 anni, Dennis 'Dee Tee' Thomas, sassofonista e co-fondatore dei Kool & the Gang. La band stessa ha dato il triste annuncio, rivelando che il musicista si è spento serenamente nel sonno nella sua casa in New Jersey.

Thomas era nato il 9 febbraio 1951 a Orlando e con i suoi amici di gioventù (i fratelli Ronald Bell e Robert “Kool” Bell, Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown e Charles Smith) aveva dato vita alla band destinata a diventare Kool & The Gang e debuttare con l'omonimo album nel 1969.

La band ha ricordato anche, oltre al suo talento da sassofonista, il suo gusto speciale per la moda e i cappelli.

I Kool & The Gang, nel corso della loro carriera, si sono aggiudicati 2 Grammy Award e 7 American Music Award.

(Foto Getty Images)