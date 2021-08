Mark Knopfler buon compleanno

Mark Knopfler è nato a Glasgow il 12 agosto 1949. Fondatore e anima dei Dire Straits, si è dato anche alla carriera da solista. Il suo stile è unico al mondo: Knopfler infatti non usa il plettro suonando la chitarra e ha sviluppato una propria peculiare tecnica di esecuzione.

Tra le canzoni indimenticabili dei Dire Straits non si possono non citare "Sultans of Swing", "Walk of Life", "Brothers in Arms",

"Money for Nothing", "Tunnel of Love", "Romeo and Juliet".

ecco 5 curiosità sul conto di Knopfler

1- E' stato reporter e critico per lo Yorkshire Evening Post e anche professore di Inglese.

2 - Per i suoi meriti artistici gli sono stati conferiti tre dottorati honoris causa in musica e l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico.

3 - E' celebre per la bandana che indossava sempre durante i concerti, Recentemente l'artista ha rivelato di averla usata non per distinguersi, ma perché sudava così tanto durante le esibizioni da dover utilizzare quella fascia di tessuto per poter tenere gli occhi aperti.

4 - E' un collezionista di auto da corsa.

5- Un dinosauro è stato battezzato con il suo nome. Infatti lo scienziato stava ascoltando i Dire Straits mentre ritrovava i resti del rettile, che fu così chiamato “Masiakasaurus Knopfleri“.

